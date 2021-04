Agopuntura | cos’è | benefici e come si svolge una seduta

Leggi su dilei

(Di martedì 6 aprile 2021)Nel sistema di Medicina Tradizionale Cinese, l’rappresenta uno dei metodi tipici per curare vari disturbi, da quelli acuti episodici a quelli cronici. Ha origini antichissime e si pratica su punti diversi della cute e del corpo in corrispondenza a punti energetici che lo attraversano. Il nostro corpo infatti in MTC viene attraversato da linee energetiche che vanno pensatedelle vere e proprie “valvole” che rivelano l’eccesso o il difetto di energia di alcuni organi interni. Queste valvole possono essere modulate se si vuole ristabilire il corretto flusso energetico e gli aghi che vengono inseriti servono proprio a questo. I medici agopuntori sono specializzati in questa delicata e specifica terapia e sanno perfettamente a che livello profondo o meno inserire e in che numero e a quale distanza l’uno dall’altro ...