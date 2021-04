Adriana Lecouvreur | il film-opera in replica su Rai 5

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021) Ritorna in TV dopo l’enorme successo del 10 Marzo l’di Francesco Cilea. Rai 5 riproporrà lo spettacolo sotto forma didal Teatro Comunale di Bologna. La partnership con Rai Cultura ha portato ad ascolti inaspettati. Il capolavoro verrà ritrasmesso il 7 Aprile alle 21.15 su Rai 5, con la regia televisiva di di Arnalda Canali. Lo spettacolo è firmato da Rosetta Cucchi e diretto da Asher Fisch. Perchè la collaborazione con la Rai? «I quattro atti dell’diventano quattro spaccati di epoche diverse, con le muse che hanno ispirato il proprio tempo» ha raccontato la Cucchi «Un omaggio al teatro e al cinema che, in questa produzione in collaborazione con la Rai, si trasforma in unper la televisione». L’...