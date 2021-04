Addio zona rossa, le Marche si svegliano in arancione. Ecco cosa si può fare e che cosa resta ancora vietato (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Dopo un mese in fascia rossa, le Marche fanno un passo avanti: riaprono i servizi alla persona (barbieri, parrucchiere e centri estetici). Visite a familiari e amici sono consentite una volta ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Dopo un mese in fascia, lefanno un passo avanti: riaprono i servizi alla persona (barbieri, parrucchiere e centri estetici). Visite a familiari e amici sono consentite una volta ...

Advertising

FridericusII : @massimogrossi2 @ComVentotene Io dovrei dimostrare che la riviera romagnola non sia la zona migliore d’Europa per r… - stebellentani : @alessand_mella Il minimo sarebbe: piena mobilitá tra comuni e tra regioni, addio al coprifuoco, ristoranti aperti… - MakeupRevItalia : Preparati a dire addio a occhi gonfi e occhiaie ?? I patches in idrogel Gold Eye di Revolution Skincare hanno una s… - infoitinterno : Coronavirus, addio zona rossa dal 6 aprile si ritorna in zona arancione: le regole su scuole, negozi, spostamenti - tonyo1969 : @AMTomarchio E gnente non si può arrivare da nessuna parte,e come disse quel genio di Salvini se è zona rossa e ros… -