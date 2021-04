Abolita la censura cinematografica | i casi più eclatanti da Ultimo tango a Parigi a Salò

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 6 aprile 2021) Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha abolito la: ipiùdella storia del nostro Paese. Per la prima volta da quando il cinematografo è giunto in Italia non c’è più ladei film. La decisione è stata presa dal ministro della Cultura Dario Franceschini, il quale ha impedito che un film possa essere bloccato dalla pubblicazione nelle sale e che la sua visione possa essere impedita. Il governo, dunque, non potrà più intervenire sulla libertà artistica di registi e sceneggiatori e si limiterà, per mano di un’apposita commissione, a classificare i film con una rigida divisione per fasce d’età, utile ad impedire ai più piccoli di andare incontro a contenuti potenzialmente disturbanti. Sebbene si tratti di una decisione a livello ...