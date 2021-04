A Roma | davanti alla Camera | ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni commercianti che protestavano contro le restrizioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - SkyTG24 : Covid Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. VIDEO - fanpage : Altissima tensione a #Montecitorio - Hurricanepolym1 : RT @RadioSavana: Roma ora, davanti al Parlamento. - CarloneDaniela : RT @CoronaLupo: @CKaky89 Morire di fame per decreto: ristoratori,operatori turistici,lavoratori dell'intrattenimento e dello spettacolo,del… -

Anche CasaPound in piazza Anche tanti militanti di CasaPound in piazza Montecitorio oggi asi sono uniti alla protesta dei ristoratori di ioapro, ancora in corsoalla Camera, dove ci ...Giornata di tensione per la protesta degli ambulanti in tutta Italia.a Montecitorio, a, sono stati lanciati alcuni fumogeni e ...La didattica in presenza ha delle linee guida da seguire molto stringenti, vietati gli assembramenti alle macchinette del caffè, mascherina sempre ...Nel pomeriggio di martedì 6 aprile a Roma, davanti alla sede della Camera, in piazza Montecitorio, c’è stata una manifestazione di protesta di commercianti le cui attività sono ancora chiuse a causa ...