A 40 anni dalla storica riforma di Polizia il Siap ha presentato un importante manifesto programmatico sindacale al Premier (Di martedì 6 aprile 2021) Nel giorno in cui si sono celebrati i 40 anni di una delle riforme più importanti del Paese, la l. 121/81 che ha ridisegnato l'architettura della Sicurezza e definito i ruoli e le competenze dell'autorità di PS nazionale, provinciale e locale. Il Siap a quarant'anni dall'avvento del Sindacato dei Poliziotti, dopo un programmato e approfondito lavoro di studio, analisi dell'evoluzione del nostro lavoro e confronto con la base e le istituzioni, ha presentato un manifesto sindacale che, certamente ha un rilievo storico considerata la delicatezza delle materie interessate. Il manifesto sindacale spazia dalla rivendicazione stipendiale per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da oltre due anni, ad un ambizioso ...

