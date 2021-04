Zona rossa, la mappa dell’Italia dopo Pasqua e le novità introdotte (Di lunedì 5 aprile 2021) Tutta Italia è Zona rossa per le festività Pasquali, ma le nuove disposizioni introducono una serie di cambiamenti importanti. Zona rossa, un provvedimento scattato a livello nazionale dal 3 al 5 aprile 2021. Tutta Italia ha visto uniformare l’intero suo territorio al rischio massimo di allerta legato alla pandemia, allo scopo di limitare il più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) Tutta Italia èper le festivitàli, ma le nuove disposizioni introducono una serie di cambiamenti importanti., un provvedimento scattato a livello nazionale dal 3 al 5 aprile 2021. Tutta Italia ha visto uniformare l’intero suo territorio al rischio massimo di allerta legato alla pandemia, allo scopo di limitare il più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - ricpuglisi : Malissimo: nell'ultimo decreto-legge c'è deroga al divieto di chiudere le scuole in zona rossa da parte dei governa… - ricpuglisi : Cari concittadini in zona rossa, vi rammento la gitarella politica delle SARDINE in sacco a pelo a Roma - valeriogiajvia : @DovAnachronos Se i contagi si alzano serve comunque. plot twist. Per fortuna c'è zona rossa ecc e i vaccini. Il… - msn_italia : Zona rossa e zona arancione dopo Pasqua: come cambiano le regole e i colori delle regioni, da martedì -