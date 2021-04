Zona rossa e arancione: scuola, spostamenti, viaggi. Tutte le regole in vigore da domani (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo una Pasqua e una Pasquetta in Zona rossa, da domani, martedì 6 aprile, torna la divisione dell’Italia in fasce di rischio, con le regioni divise tra rosse e arancioni. Ecco un riepilogo delle principali regole che saranno in vigore dopo queste festività, incluse quelle che riguardano la scuola, con molti bambini e ragazzi che potranno tornare a seguire le lezioni in presenza, anche in Zona rossa. Zone rosse e arancioni: la suddivisione delle regioni Come detto, la Zona rossa nazionale termina oggi con la Pasquetta. Da domani tornano in vigore i differenti colori per le regioni. Come è noto, la Zona gialla potremo rivederla solo a partire da maggio. Le fasce di ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo una Pasqua e una Pasquetta in, da, martedì 6 aprile, torna la divisione dell’Italia in fasce di rischio, con le regioni divise tra rosse e arancioni. Ecco un riepilogo delle principaliche saranno indopo queste festività, incluse quelle che riguardano la, con molti bambini e ragazzi che potranno tornare a seguire le lezioni in presenza, anche in. Zone rosse e arancioni: la suddivisione delle regioni Come detto, lanazionale termina oggi con la Pasquetta. Datornano ini differenti colori per le regioni. Come è noto, lagialla potremo rivederla solo a partire da maggio. Le fasce di ...

