Zona rossa e arancione: regole regioni e scuola (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Dopo Pasqua in (quasi) lockdown per tutta Italia, riecco le regioni in Zona rossa e in Zona arancione, con regole più o meno rigide -su scuola, spostamenti, bar, ristoranti e categorie di negozi- per contrastare la diffusione del coronavirus. Da oggi, 6 aprile, l’Italia torna a due colori come stabilito dall’ultimo decreto covid varato dal governo di Mario Draghi e valido fino al 30 aprile. La novità, in vigore da oggi, è rappresentata dal passaggio di Veneto, Marche e provincia autonoma di Trento in Zona arancione, come stabilito dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Dopo Pasqua in (quasi) lockdown per tutta Italia, riecco leine in, conpiù o meno rigide -su, spostamenti, bar, ristoranti e categorie di negozi- per contrastare la diffusione del coronavirus. Da oggi, 6 aprile, l’Italia torna a due colori come stabilito dall’ultimo decreto covid varato dal governo di Mario Draghi e valido fino al 30 aprile. La novità, in vigore da oggi, è rappresentata dal passaggio di Veneto, Marche e provincia autonoma di Trento in, come stabilito dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

