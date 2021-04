Zona rossa | da domani arancione in Veneto | Trento e Marche Poi cambio colore anche per Lombardia e Campania?

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - ricpuglisi : Malissimo: nell'ultimo decreto-legge c'è deroga al divieto di chiudere le scuole in zona rossa da parte dei governa… - ricpuglisi : Cari concittadini in zona rossa, vi rammento la gitarella politica delle SARDINE in sacco a pelo a Roma - BRACALIMARCO : @FrancescoCoccoT Ti parlo da commerciante della Toscana: è uno scandalo che soltanto abbigliamento uomo e donna cal… - ilmamilio : Covid | Oggi ultimo giorno di Zona rossa nazionale. Da domani Lazio arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Oggi, giorno di Pasquetta , è l'ultimo dei tre che vedono tutta l'Italia in. Da domani torena in vigore la suddivisione dell'Italia trae arancione in base alle ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza venertdì scorso: e ...Cosa cambia da domani Da domani, martedì 6 aprile, si troveranno inCalabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. ...Dopo Pasqua e Pasquetta in zona rossa, torna il sistema dei colori in base ai dati sulla diffusione del virus. La zona gialla è esclusa a priori fino al 30 aprile ( a meno di deroghe in corsa), mentre ...Venezia, 5 Aprile 2021 - Ultimo giorno di zona rossa per il Veneto, che domani passerà il zona arancione. Riaprono negozi, parrucchieri e centri estetici, restrizioni solo per i centri commerciali nei ...