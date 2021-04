Zidane: “Contro il Liverpool sarà una finale di 180 minuti. Assenze? La loro forza è il collettivo” (Di lunedì 5 aprile 2021) Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions League Contro il Liverpool: “sarà una finale lunga 180’. Detto questo dovremo concentrarci solo sulla gara di domani senza pensare al match di ritorno”. Come sta Hazard? sarà del match?“Eden deve rimanere calmo. Non vogliamo rischiare un rientro anticipato per un calciatore che non sta bene. Faremo le cose piano piano e vedremo quando sarà disponibile. Sperando di averlo a disposizione entro il finale di stagione. Real Madrid sottovalutato in questa stagione?“Beh penso di si, alla fine ci meritiamo fiducia. Quello che possiamo fare è lavorare ogni giorno e basta. Questa squadra ha dimostrato che riesce a ribaltare ogni ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Zinedine, tecnico del Real Madrid, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei quarti di Champions Leagueil: “unalunga 180’. Detto questo dovremo concentrarci solo sulla gara di domani senza pensare al match di ritorno”. Come sta Hazard?del match?“Eden deve rimanere calmo. Non vogliamo rischiare un rientro anticipato per un calciatore che non sta bene. Faremo le cose piano piano e vedremo quandodisponibile. Sperando di averlo a disposizione entro ildi stagione. Real Madrid sottovalutato in questa stagione?“Beh penso di si, alla fine ci meritiamo fiducia. Quello che possiamo fare è lavorare ogni giorno e basta. Questa squadra ha dimostrato che riesce a ribaltare ogni ...

