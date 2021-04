Zaki, parla il legale: "Sta male psicologicamente" (Di lunedì 5 aprile 2021) I legali di Patrick Zaki hanno chiesto la sostituzione dei giudici decideranno in merito alla proroga delle custodia cautelare dello studente. Patrick Zaki, i suoi legali chiedono la sostituzione dei giudici su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 5 aprile 2021) I legali di Patrickhanno chiesto la sostituzione dei giudici decideranno in merito alla proroga delle custodia cautelare dello studente. Patrick, i suoi legali chiedono la sostituzione dei giudici su Notizie.it.

Advertising

manu_etoile : RT @jabbaTM: Ma di #Zaki il #PD non ne parla più perche ha scoperto che non gli smuove nessun incremento elettorale quindi hanno mollato la… - CarloAsnaghi : RT @jabbaTM: Ma di #Zaki il #PD non ne parla più perche ha scoperto che non gli smuove nessun incremento elettorale quindi hanno mollato la… - razorblack66 : RT @jabbaTM: Ma di #Zaki il #PD non ne parla più perche ha scoperto che non gli smuove nessun incremento elettorale quindi hanno mollato la… - jabbaTM : Ma di #Zaki il #PD non ne parla più perche ha scoperto che non gli smuove nessun incremento elettorale quindi hanno mollato la presa?? - Maurizio62 : RT @Cristina050521: La settimana non può finire senza un pensiero per #PatrickZaki, ingiustamente detenuto, provato fisicamente e nello spi… -