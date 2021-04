Zaki: oggi al Cairo nuova udienza sulla detenzione (Di lunedì 5 aprile 2021) È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki, lo studente 29enne dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) È fissata peralunacustodia cautelare in carcere per Patrick George, lo studente 29enne dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella ...

Advertising

EnricoLetta : La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki.… - martaserafini : Oggi c'è l'ennesima udienza per la carcerazione di Patrick Zaki. Queste sono le voci dei suoi amici, compagni e doc… - Agenzia_Ansa : È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki, lo stude… - fisco24_info : Zaki: oggi al Cairo nuova udienza sulla detenzione: Diplomatici in tribunale per monitoraggio - cozzolino62 : RT @martaserafini: Oggi c'è l'ennesima udienza per la carcerazione di Patrick Zaki. Queste sono le voci dei suoi amici, compagni e docenti… -