Zaki, nuova udienza per il rinnovo della custodia in carcere. Gli avvocati: “Patrick è in pessimo stato psicologico” (Di lunedì 5 aprile 2021) Si è tenuta al Cairo l’ennesima udienza sul rinnovo della custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki, lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora. I legali sono tornati a chiederne il rilascio immediato e hanno chiesto di sostituire giudici che decidono sulla sua custodia cautelare e “domani o dopodomani” si saprà se questa richiesta sarà accettata. Ma quello che i suoi difensori hanno sottolineato, per voce di una di loro, Hoda Nasrallah, è che Zaki si trova in “pessimo stato psicologico”. Diplomatici di Italia, Francia, Canada e Stati Uniti erano in aula al Cairo e hanno depositato, come di consueto, comunicazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Si è tenuta al Cairo l’ennesimasulcautelare inper, lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora. I legali sono tornati a chiederne il rilascio immediato e hanno chiesto di sostituire giudici che decidono sulla suacautelare e “domani o dopodomani” si saprà se questa richiesta sarà accettata. Ma quello che i suoi difensori hanno sottolineato, per voce di una di loro, Hoda Nasrallah, è chesi trova in “”. Diplomatici di Italia, Francia, Canada e Stati Uniti erano in aula al Cairo e hanno depositato, come di consueto, comunicazioni ...

Advertising

marcodimaio : Oggi al Cairo la nuova udienza per Patrick #Zaki. Patrick è in carcere da ormai 14 mesi, un’ingiustizia che deve finire. #freepatrickzaki - fattoquotidiano : Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, nuova mozione del M5s: “Non basta, serve negoziato Italia-Egitto e il sostegn… - rossaIII : RT @EnricoLetta: La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki. Non mol… - isa_gianni : RT @EnricoLetta: La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki. Non mol… - pbenedetti50 : RT @marcodimaio: Oggi al Cairo la nuova udienza per Patrick #Zaki. Patrick è in carcere da ormai 14 mesi, un’ingiustizia che deve finire. #… -