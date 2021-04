Zaki, nuova udienza in tribunale egiziano, possibile altro mese e mezzo di carcere preventivo. 'E' molto provato' (Di lunedì 5 aprile 2021) I legali dello studente di Bologna chiedono la sostituzione dei magistrati egiziani. All'udienza di oggi al Cairo non ammessi i rappresentanti diplomatici occidentali. Tra gli avvocati di Patrick c'è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 aprile 2021) I legali dello studente di Bologna chiedono la sostituzione dei magistrati egiziani. All'di oggi al Cairo non ammessi i rappresentanti diplomatici occidentali. Tra gli avvocati di Patrick c'è ...

Advertising

EnricoLetta : La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki.… - marcodimaio : Oggi al Cairo la nuova udienza per Patrick #Zaki. Patrick è in carcere da ormai 14 mesi, un’ingiustizia che deve finire. #freepatrickzaki - Agenzia_Ansa : È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki, lo stude… - sbrunilde : RT @ANPIColleferro: Oggi nuova udienza per #PatrickZaki, niente diplomatici stranieri in aula. I legali di Zaki, temono l’ennesiama conferm… - urania2906 : RT @ANPIColleferro: Oggi nuova udienza per #PatrickZaki, niente diplomatici stranieri in aula. I legali di Zaki, temono l’ennesiama conferm… -