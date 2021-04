Zaki: legale, non credo lo scarcerino (Di lunedì 5 aprile 2021) "Non credo": lo ha detto una legale di Patrick Zaki, Hoda Nasrallah, rispondendo alla domanda se domani o dopodomani possa essere annunciata una scarcerazione dello studente dell'Università di Bologna. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) "Non": lo ha detto unadi Patrick, Hoda Nasrallah, rispondendo alla domanda se domani o dopodomani possa essere annunciata una scarcerazione dello studente dell'Università di Bologna.

Advertising

SkyTG24 : Zaki, il legale: psicologicamente sta molto male, sostituire i giudici - HuffPostItalia : Il legale di Zaki: 'Chiesta sostituzione giudici. Non credo lo scarcerino' - AngiKappa : RT @RiccardoNoury: #PatrickZaki , legale: 'Chiesta la sostituzione dei giudici' - Emilia-Romagna - - la_staxy : RT @rtl1025: ?? 'Non credo': lo ha detto una legale di Patrick #Zaki, Hoda Nasrallah, rispondendo alla domanda se domani o dopodomani possa… - iconanews : Zaki: legale, non credo lo scarcerino -