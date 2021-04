World Padel Tour prima tappa a Madrid come e dove seguirla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 aprile 2021) E’ la settimana delladel. Da ieri e fino a domenica 11 aprile tutti gli occhi saranno puntati sul RivaClube sul Wizink Center poi per l’ AdeslasOpen 2021. 96 coppie maschili e 56 femminili si contenderanno la vittoria finale. Al RivaClub stanno giocando i turni pre-eliminatori le coppie che sperano di entrare nel tabellone ufficiale e già si delinea qualche sorpresa. Javier Valdés e Simon Vasquez accreditati dei favori della vigilia sono stati sconfitti da Mario Cerezo e Javier Palasi in una gara durata poco più di un’ora, con il punteggio netto di 6-4,6-1. Vittorie facili anche per le coppie Eduardo Alonso e Jesús Moya, al loro primo incontro ufficiale insieme e Facundo ...