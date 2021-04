Watzke CEO Borussia Dortmund | «Haaland e Sancho rimarranno? Vi spiego…»

(Di lunedì 5 aprile 2021) Hans-Joachim, CEO del, ha parlato ai microfoni di DAZN del futuro diHans-Joachim, CEO del, ha parlato ai microfoni di DAZN del futuro di. Le parole riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. «Parleremo con. Vogliamo che sia felice di rimanere al BVB il prossimo anno. Non esiste un piano alternativo. Dovremo parlare anche con. Se c’è un’offerta eccezionale, ne discuteremo con il giocatore e l’agente come sempre». Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Nonostante le voci insistenti di mercato su Haaland , il Borussia Dortmund continua ad insistere per una sua permanenza. Ilha parlato ai microfoni di DAZN della situazione di mercato del norvegese e dell'altro gioiello del club, Sancho . Su Haaland : 'Vogliamo che sia contento di restare con noi e di segnare ...... l'attuale tecnico del Chelsea aveva avuto dei disguidi con alcuni veterani (fra cui Hummels, attuale capitano dei gialloneri) ed aveva un rapporto tutt'altro che idillico con il. Per ...Nonostante le voci insistenti di mercato su Haaland, il Borussia Dortmund continua ad insistere per una sua permanenza. Il CEO Watzke ha parlato ai microfoni di ...Watzke, in particolare, ha visto prolungata la scadenza del suo accordo dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, mantenendo così il suo doppio incarico a capo del CdA e anche della sezione sportiva d ...