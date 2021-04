Voto ai 16 anni? Parlano i protagonisti: 'Serve preparazione, senza strumenti non si suona'. 'Incompetenti? Anche certi adulti. Noi abbiamo ... (Di lunedì 5 aprile 2021) Se non guardo il telegiornale chiedo a mio nonno oppure leggo i giornali '. Dei politici in generale, continua, "mi verrebbe da dire che fanno tutto sbagliato, ma non posso biasimarli perché comunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Se non guardo il telegiornale chiedo a mio nonno oppure leggo i giornali '. Dei politici in generale, continua, "mi verrebbe da dire che fanno tutto sbagliato, ma non posso biasimarli perché comunque ...

Advertising

fattoquotidiano : Voto ai 16 anni? Parlano i protagonisti: “Serve preparazione, senza strumenti non si suona”. “Incompetenti? Anche c… - frenkevita : RT @fattoquotidiano: Voto ai 16 anni? Parlano i protagonisti: “Serve preparazione, senza strumenti non si suona”. “Incompetenti? Anche cert… - minguzzi : In Italia il 18% della popolazione ha meno di 19 anni. Lo scopro a margine di un'infografica sulle vaccinazioni a l… - pokerexpress2 : Voto ai 16 anni? Parlano i protagonisti: “Serve preparazione, senza strumenti non si suona”. “Incompetenti? Anche c… - FioreFiorella5 : RT @fattoquotidiano: Voto ai 16 anni? Parlano i protagonisti: “Serve preparazione, senza strumenti non si suona”. “Incompetenti? Anche cert… -