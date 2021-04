Voltswagen: marketing estremo o abuso di mercato? (Di lunedì 5 aprile 2021) Basteranno le scuse ufficiali presentate da Volkswagen per evitare l’avvio di un’inchiesta formale da parte della Sec e Bafin – rispettivamente le market authority di Stati Uniti e Germania – per il presunto pesce d’aprile sfuggito in anticipo qualche giorno fa, più o meno volontariamente, alla casa di Wolfsburg? E’ quanto si domanda il settimanale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 aprile 2021) Basteranno le scuse ufficiali presentate da Volkswagen per evitare l’avvio di un’inchiesta formale da parte della Sec e Bafin – rispettivamente le market authority di Stati Uniti e Germania – per il presunto pesce d’aprile sfuggito in anticipo qualche giorno fa, più o meno volontariamente, alla casa di Wolfsburg? E’ quanto si domanda il settimanale L'articolo

Voltswagen: marketing estremo o abuso di mercato? E' quanto si domanda il settimanale Milano Finanza in edicola sulla questione di marketing più discussa del momento, ovvero quella del presunto pesce di aprile orchestrato da Volkswagen.

