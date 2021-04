Volpati | eroe dello scudetto del Verona | oggi è un vaccinatore volontario contro il Covid

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 aprile 2021) Domenicoha vissuto tre vite diverse. La prima da calciatore, in cui ha vestito anche la maglia deltra il 1982 e il 1988 vincendo lonel 1984. Poi ha svolto la professione di dentista, andando in pensione nel 2019.invece è diventato unin Trentito Alto-Adige, come racconta il Corriere del Veneto. Mi è sembrato assurdo non mettermi a disposizione. Mi sono proposto perché lo ritengo un dovere civico. I miei compagni di? Tricella, Fanna, Fontolan, Elkjær, Briegel… Li sento almeno un paio di volte al mese e più passano gli anni, più il nostro rapporto si cementa perché sappiamo cos’è il senso di appartenenza, l’importanza di aver condiviso tutti i giorni una parte importante delle nostre vite e lo spogliatoio. ...