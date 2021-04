Volley maschile, Civitanova si qualifica alla prossima Champions League (Di lunedì 5 aprile 2021) La Lube Civitanova ha strappato il pass per partecipare alla prossima edizione della Champions League di Volley maschile. Dopo il 3-1 casalingo in rimonta su Trento, che ha permesso alla squadra di Gianlorenzo Blengini di portarsi sul 2-1 nella serie di semifinale scudetto, i cucinieri hanno festeggiato anche la qualificazione alla Champions 2021-2022 in virtù del successo di Perugia al PalaBarton contro Monza. Nella stagione 2021/22 la Lube parteciperà per la 16^ volta bella sua storia nella massima competizione europea. Si tratta dell’undicesima partecipazione di fila. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) La Lubeha strappato il pass per partecipareedizione delladi. Dopo il 3-1 casalingo in rimonta su Trento, che ha permessosquadra di Gianlorenzo Blengini di portarsi sul 2-1 nella serie di semifinale scudetto, i cucinieri hanno festeggiato anche lazione2021-2022 in virtù del successo di Perugia al PalaBarton contro Monza. Nella stagione 2021/22 la Lube parteciperà per la 16^ volta bella sua storia nella massima competizione europea. Si tratta dell’undicesima partecipazione di fila. SportFace.

