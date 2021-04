Volley maschile | Champions League 2021 2022 | Trento ammessa di diritto al torneo

(Di lunedì 5 aprile 2021) La Trentino, grazie alla vittoria di Perugia in gara 3 di semifinale play-off scudettosu Monza, stacca il pass per la Cev. La formazione di Lorenzetti raggiunge questo traguardo per il terzo anno consecutivo in seguito al terzo posto ottenuto nella classifica finale della regular-season di SuperLega 2020/. Alla Cev, infatti, accedono la vincitrice della regular-season e le due finaliste dei play-off; qualora uno di questi tre posti sia occupato da una stessa squadra, la qualificazione spetta alla miglior classificata oltre alle squadre che ne hanno già. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile

il Resto del Carlino

Atlantide Brescia batte Castellana Grotte anche nella gara di ritorno del primo turno dei playoff del campionato di A2 die passa: domenica 11 aprile iniziano i quarti contro Bergamo. I pugliesi, molto più aggressivi rispetto a gara 1, conquistano troppo facilmente il primo parziale. Dopo un altro avvio ...... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Perugia Monza , attesa gara 3 delle semifinali playoff della Superlega di, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport + HD, per ...La Trentino Volley, grazie alla vittoria di Perugia in gara 3 di semifinale play-off scudetto 2021 su Monza, stacca il pass per la Cev Champions League 2022. La formazione di Lorenzetti raggiunge ques ...La qualificazione per la finale scudetto di Perugia e la conseguente eliminazione di Monza, ha di fatto stabilito quali squadre rappresenteranno l’Italia nella Champions League maschile ... Nella ...