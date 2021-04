Voli Alitalia Covid tested per New York fino al 30 giugno (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Proseguiranno fino al 30 giugno i voli Covid tested di Alitalia da e per New York, iniziati lo scorso 8 dicembre. Una modalità di viaggio che ha riscontrato il favore di circa diecimila passeggeri che in questi quattro mesi hanno viaggiato da e per gli Stati Uniti. Leggi su dire (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Proseguiranno fino al 30 giugno i voli Covid tested di Alitalia da e per New York, iniziati lo scorso 8 dicembre. Una modalità di viaggio che ha riscontrato il favore di circa diecimila passeggeri che in questi quattro mesi hanno viaggiato da e per gli Stati Uniti.

Advertising

UILT_TRASPAEREO : RT @italiavola: Alitalia : i voli da e per New York JFK Covid tested prorogati fino al 30 giugno - AvioMediaNet : Prorogati fino al 30 giugno i voli COVID tested di @Alitalia per New York. - italiavola : Alitalia : i voli da e per New York JFK Covid tested prorogati fino al 30 giugno - FPoresi : @AndreaGiuricin Ho letto che Air France prende 7 miliardi. Ma tutte le certificazioni di Alitalia chi le prenderebb… - EnricoAStella1 : @AndreaGiuricin Forse qualcosa in più per gli italiani all'estero bloccati a causa del COVID-19 lo fa l'Alitalia! A… -