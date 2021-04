Vladimir Putin firma la legge che gli consentirà di essere eletto fino al 2036:

(Di lunedì 5 aprile 2021)ha di recenteto lache gli permetterà di ripresentarsi alle elezioni per due nuovi mandati. L'attuale presidente potrebbe rimanere in caricaalquando avrà 83 anni.

Advertising

HuffPostItalia : Vladimir Putin firma la legge che gli consente di restare al potere fino al 2036 - ilpost : Vladimir Putin ha approvato la legge che gli consentirà di rimanere al potere fino al 2036 - fanpage : Il presidente russo Vladimir Putin ha approvato l’emendamento costituzionale che gli consentirà di restare al poter… - nicomorreale : Vladimir Putin ha approvato la legge che gli consentirà di rimanere al potere fino al 2036 - Emanuel70123144 : RT @HuffPostItalia: Vladimir Putin firma la legge che gli consente di restare al potere fino al 2036 -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Putin

ha di recente firmato la legge che gli permetterà di ripresentarsi alle elezioni per due nuovi mandati. L'attuale presidente potrebbe rimanere in carica fino al 2036 quando avrà 83 anni.Il presidente russoha firmato la legge che gli permette di candidarsi altre due volte alla presidenza e dunque rimanere potenzialmente al potere fino al 2036. La legge, modificata con il referendum ...Vladimir Putin ha di recente firmato la legge che gli permetterà di ripresentarsi alle elezioni per due nuovi mandati. L’attuale presidente potrebbe rimanere in ...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che gli permette di candidarsi altre due volte alla presidenza e dunque rimanere potenzialmente al potere fino al 2036. La legge, modificata con ...