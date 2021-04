Vladimir Putin firma la legge che gli consente di restare al potere fino al 2036

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il presidente russohato lache gli permetterà di presentarsi per due ulteriori mandati presidenziali, aprendo la strada alla possibilità per il leader sessantottenne di rimanere al Cremlinoal. Laera già stata approvata in Parlamento, dopo il referendum dell’estate 2020.

Il presidente russoha firmato la legge che gli permetterà di presentarsi per due ulteriori mandati presidenziali, aprendo la strada alla possibilità per il leader sessantottenne di rimanere al Cremlino ...Tutto questo su uno sfondo in cui il regime di, dopo avere teorizzato la "democrazia sovrana" come propria stella polare, rivendica di non avere alcuna spiegazione da dare all'Europa ...Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che gli permetterà di presentarsi per due ulteriori mandati presidenziali, aprendo la strada alla possibilità per il leader sessantottenne di rim ...Il Presidente Díaz-Canel ha inviato un fraterno saluto al mandatario della Federazione della Russia, Vladímir Putin. Hanno accompagnato il distinto visitatore i viceministri allo Sviluppo Economico e ...