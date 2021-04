Vjosa Osmani è la nuova presidente del Kosovo

(Di lunedì 5 aprile 2021) "Congratulazioni aper la sua elezione adel. L'Ue continua a supportare ilnel suo percorso di integrazione nell'Unione europea. Con le nuove istituzioni in atto,...

"Congratulazioni a Vjosa Osmani per la sua elezione a presidente del Kosovo. L'Ue continua a supportare il Kosovo nel suo percorso di integrazione nell'Unione europea. Con le nuove istituzioni in atto, il Kosovo può ora ..."

Tirana, 05 apr 10:31 - Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha accolto con favore l'elezione di Vjosa Osmani a presidente del Kosovo. Secondo quanto affermato da Rama tramite Twitter, l'elezione di Vjosa Osmani a capo dello Stato "completa il nuovo quadro istituzionale" del Kosovo "e garantisce la ..."