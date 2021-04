Vittorio Sgarbi attacca Fedez e Chiara Ferragni per l’appoggio alla legge contro l’omofobia: “È pedofilia di Stato” (Di lunedì 5 aprile 2021) Omofobia, Vittorio Sgarbi contro Fedez e Chiara Ferragni VIDEO Vittorio Sgarbi attacca Fedez e Chiara Ferragni per il loro appoggio alla proposta di legge con la transomofobia ostacolata in Senato da alcuni esponenti della Lega. Il rapper ha invitato in una diretta Instagram il parlamentare Alessandro Zan, promotore del testo della legge, per allargare il dibattito anche ai suoi follower più giovani. Nella campagna per approvare la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, insieme a numerosi artisti tra cui Elodie, Levante e Mahmood, si è unita anche ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) Omofobia,VIDEOper il loro appoggioproposta dicon la transomofobia ostacolata in Senato da alcuni esponenti della Lega. Il rapper ha invitato in una diretta Instagram il parlamentare Alessandro Zan, promotore del testo della, perrgare il dibattito anche ai suoi follower più giovani. Nella campagna per approvare lal’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, insieme a numerosi artisti tra cui Elodie, Levante e Mahmood, si è unita anche ...

