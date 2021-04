Vittoria Puccini è La fuggitiva: trama e anticipazioni della fiction Rai (Di lunedì 5 aprile 2021) Le ultime fiction che hanno visto Vittoria Puccini protagonista, hanno conquistato ascolti d’oro su Rai 1. Sarà lo stesso con La fuggitiva? Lo scopriremo da questa sera, seguendo la nuova fiction Rai che debutta proprio oggi, 5 aprile 2021, nel lunedì di Pasquetta. La fuggitiva è un originale e appassionante action-thriller al femminile che non rinuncia ai sentimenti. Come detto in precedenza, la protagonista femminile de La fuggitiva è proprio Vittoria Puccini che in questa fiction, veste i panni di Arianna, un’eroina in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio, sconfiggendo i suoi nemici con inaspettata sapienza da “guerriera”. Arianna è considerata una assassina, credono tutti che abbia ucciso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 aprile 2021) Le ultimeche hanno vistoprotagonista, hanno conquistato ascolti d’oro su Rai 1. Sarà lo stesso con La? Lo scopriremo da questa sera, seguendo la nuovaRai che debutta proprio oggi, 5 aprile 2021, nel lunedì di Pasquetta. Laè un originale e appassionante action-thriller al femminile che non rinuncia ai sentimenti. Come detto in precedenza, la protagonista femminile de Laè proprioche in questa, veste i panni di Arianna, un’eroina in fuga, ma anche una madre che lotta per sé e per suo figlio, sconfiggendo i suoi nemici con inaspettata sapienza da “guerriera”. Arianna è considerata una assassina, credono tutti che abbia ucciso ...

