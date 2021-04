Visco | “Il ritmo irregolare vaccinazioni è la più grande minaccia alla ripresa globale”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il governatore della Banca d’Italia Ignazio, in un’intervista al Financial Times, ha affermato che “ilcon cui i Paesi vaccinano la popolazione contro il Covid-19 è la piùper unaeconomica”.lancia così unrme rispetto a una campagna di vaccinazione che, in moltissimi Paesi, stenta a decollare. “Lo strumento principale che abbiamo al momento non è né monetario né fiscale, sono le”, ha detto. “Bisogna mantenere una stretta cooperazione internazionale all’interno del G20 per evitare che le diverse fasi della campagna di vaccinazione nei vari Paesi si traducano in eccessive divergenze delle rispettive economie”. “Non ...

La minaccia alla ripresa è ilirregolare delle vaccinazioni, l'analisi di Ignazioè impietosa. Il governatore di Bankitalia ha spiegato al Financial Times i rischi di una campagna non omogenea . Lo ha fatto affermando ...'Non rimuovere troppo presto le misure di sostegno' Il 'irregolare' con cui i Paesi vaccinano la popolazione contro il Covid - 19 'è la più grande ... Ignazio, in un'intervista pubblicata ...Visco, che mercoledì ospiterà la riunione dei ministri delle ... che potrebbe portare a recuperi diversi tra nazioni sviluppate e in via di sviluppo. La differenza di ritmo della campagna di ...Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al Financial Times. Il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano le loro popolazioni contro il Covid-19 "è la più ...