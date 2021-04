Vincolo quinquennale | dal parlamento al tribunale Lettera

(Di lunedì 5 aprile 2021) Inviato da Alessandro Amante del gruppo "No al!!" - Ci avevano creduto. I docenti vincolati volevano dimostrare a se stessi ed agli altri che, finalmente, per tutelare i propri diritti negati da norme anticostituzionali, la via politica e la lotta attiva potevano essere una’alternativa altrettanto valida, se non di più, rispetto alle vie legali. Si sbagliavano. L'articolo .

Tecnica della Scuola

