Vincitori ai SAG Awards 2021 nelle serie tv | Netflix prevedibile domina con Ozark | The Crown e La regina degli scacchi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021) La lista deiai SAGtv confermano il dominio inarrestabile di. Un’edizione particolare quella di quest’anno che, a causa della pandemia, è andata in onda in versione ridotta (solo un’ora di trasmissione) con la maggior parte dei discorsi di premiazione pre-registrati dailoro rispettive case. Ecco tutti iai SAGcategorie delletv: Miglior attore in un film televisivo o miniBill Camp, “La”Daveed Diggs, “Hamilton”Hugh Grant, “The Undoing”Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”Mark ...