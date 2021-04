Video Messa di Pasqua 2021: Papa Francesco e la benedizione urbi et orbi (Di lunedì 5 aprile 2021) La Santa Messa di Papa Francesco di domenica 4 aprile 2021 è in streaming per poter essere riguardata e riascoltata. Chi non abbia avuto occasione di ascoltare la benedizione urbi et orbi di Papa Francesco può rimediare. La Santa Messa Pasquale è andata in onda, in diretta, su Rai 1 e Tv2000 dalle ore 10: in diretta dalla Basilica di San Pietro. Leggi anche: Settimana Santa, Messa in tv: ecco tutta la programmazione della settimana Al termine della celebrazione c’è stata, alle 12, la benedizione urbi et orbi, alla città e al mondo. Ecco qui di seguito il Video della Santa Messa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021) La Santadidi domenica 4 aprileè in streaming per poter essere riguardata e riascoltata. Chi non abbia avuto occasione di ascoltare laetdipuò rimediare. La Santale è andata in onda, in diretta, su Rai 1 e Tv2000 dalle ore 10: in diretta dalla Basilica di San Pietro. Leggi anche: Settimana Santa,in tv: ecco tutta la programmazione della settimana Al termine della celebrazione c’è stata, alle 12, laet, alla città e al mondo. Ecco qui di seguito ildella Santadi ...

