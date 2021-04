Video l’Eredità 5 aprile 2021: Roberto di Arezzo (Di lunedì 5 aprile 2021) l’Eredità di lunedì 5 aprile marzo 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Roberto di Arezzo. Roberto attualmente vive a Roma, è ingegnere gestionale e imprenditore nell’ambito del fotovoltaico. E’ sposato con Vanessa e ha due figlie. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 85.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 aprile 2021)di lunedì 5marzo. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdiattualmente vive a Roma, è ingegnere gestionale e imprenditore nell’ambito del fotovoltaico. E’ sposato con Vanessa e ha due figlie. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo un solo dimezzamento, valeva 85.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ...

