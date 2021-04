Vibo Valentia, dosi senza prenotazione agli over 60: folla e assembramenti al punto vaccini (Di lunedì 5 aprile 2021) folla, assembrementi e una vera e propria ressa. È quella andata in onda al punto vaccini allestito al palazzetto dello sport di Vibo Valentia. Almeno un centinaio di persone si sono accalcate in attesa di sottoporsi al trattamento e alla fine si è reso necessario l’intervento della polizia perché la situazione tornasse alla normalità. Tutto è nato dalla comunicazione che l’Azienda sanitaria provinciale ha inoltrato sabato sera ai sindaci del territorio nella quale si faceva presente che da domenica, cioè Pasqua, sarebbero iniziate le vaccinazioni per i soggetti di età compresa tra 60 e 79 anni, invitando gli stessi a presentarsi, senza prenotazione, nelle postazioni muniti di tessera sanitaria. “Domani dalle 10 alle 18 proseguiranno le vaccinazioni presso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021), assembrementi e una vera e propria ressa. È quella andata in onda alallestito al palazzetto dello sport di. Almeno un centinaio di persone si sono accalcate in attesa di sottoporsi al trattamento e alla fine si è reso necessario l’intervento della polizia perché la situazione tornasse alla normalità. Tutto è nato dalla comunicazione che l’Azienda sanitaria provinciale ha inoltrato sabato sera ai sindaci del territorio nella quale si faceva presente che da domenica, cioè Pasqua, sarebbero iniziate le vaccinazioni per i soggetti di età compresa tra 60 e 79 anni, invitando gli stessi a presentarsi,, nelle postazioni muniti di tessera sanitaria. “Domani dalle 10 alle 18 proseguiranno le vaccinazioni presso il ...

