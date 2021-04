Viaggi all' estero | quarantena di 5 giorni prorogata fino al 30 aprile L' elenco dei Paesi

(Di lunedì 5 aprile 2021) Le restrizioni per iall'in Europa per turismo sono state prorogateal 30. E' l'effetto di un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza che ha appunto ...

ilmessaggero.it

Le restrizioni per i viaggi all'estero in Europa per turismo sono state prorogate fino al 30 aprile. E' l'effetto di un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza che ha appunto esteso fino al 30 aprile le misure previste per i soggiorni all'estero, sia Ue che extra Ue.