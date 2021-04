Verso l’Europeo, Karagounis ricorda il miracolo della sua Grecia: “Nel 2004 abbiamo dominato la Francia di Zidane e Henry” (Di lunedì 5 aprile 2021) Bellissima intervista rilasciata a Goal da parte dell'ex centrocampista greco Giorgios Karagounis, storico giocatore visto anche in Italia con la maglia dell'Inter. L'ex giocatore, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2014 dopo due anni in Inghilterra al Fulham, ha ripercorso le tappe che portarono la sua Grecia alla vittoria dell'Europeo del 2004.Karagounis e il miracolo Greciacaption id="attachment 1117319" align="alignnone" width="571" Giorgios Karagounis Grecia (getty images)/captionKaragounis ha spiegato fin dal principio il segreto di quel successo: "abbiamo iniziato senza alcuna pressione il torneo. Prima della gara d’esordio, era da tanto che non giocavamo una partita ufficiale in un grande ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Bellissima intervista rilasciata a Goal da parte dell'ex centrocampista greco Giorgios, storico giocatore visto anche in Italia con la maglia dell'Inter. L'ex giocatore, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2014 dopo due anni in Inghilterra al Fulham, ha ripercorso le tappe che portarono la suaalla vittoria dell'Europeo dele ilcaption id="attachment 1117319" align="alignnone" width="571" Giorgios(getty images)/captionha spiegato fin dal principio il segreto di quel successo: "iniziato senza alcuna pressione il torneo. Primagara d’esordio, era da tanto che non giocavamo una partita ufficiale in un grande ...

Advertising

ItaSportPress : Verso l'Europeo, Karagounis ricorda il miracolo della sua Grecia: 'Nel 2004 abbiamo dominato la Francia di Zidane e… - IlCuoioedi : VERSO GLI EUROPEI L’eroe incontrastato di Euro 1984: Michel Platini. Le Roi segnò ben 9 reti in 5 partite in quell’… - ancarola1973 : RT @ItaliaVivaPB: Save the date! ?? Verso l’orizzonte liberal-democratico europeo ???? Incontro con @MassimoUngaro (parlamentare @ItaliaViva… - RobertoSignore7 : RT @ItaliaVivaPB: Save the date! ?? Verso l’orizzonte liberal-democratico europeo ???? Incontro con @MassimoUngaro (parlamentare @ItaliaViva… - RobertoMattiaz1 : RT @ItaliaVivaPB: Save the date! ?? Verso l’orizzonte liberal-democratico europeo ???? Incontro con @MassimoUngaro (parlamentare @ItaliaViva… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso l’Europeo Cleveland Clinic: ecco perché è una «via» verso la sanità elettronica Corriere della Sera