Versione sovietica del Signore degli Anelli ritrovata dopo 30 anni

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’adattamento televisivo sovietico de “Il”, che si pensava ormai perduto, è stato ritrovato e pubblicato su YouTube la scorsa settimana, per la gioia dei fan di Jrr Tolkien di lingua russa. A darne notizia è il Guardian. Il film Khraniteli, basato su “La compagnia dell’anello”, era stato girato per la tv nel 1991 ed è l’unico adattamento della trilogia realizzato in Urss. Andato in onda un decennio prima dell’adattamento cinematografico di Peter Jackson, di certo non compete minimamente con lapiù moderna per effetti speciali, costumi e trucco.

Andato in onda un decennio prima dell'adattamento cinematografico di Peter Jackson, di certo non compete minimamente con lapiù moderna per effetti speciali, costumi e trucco.