Vera Gemma | ecco cosa pensa di lei la madre del fidanzato Jeda

(Di lunedì 5 aprile 2021) E’ iniziato ormai più da un mese, ‘l’Isola dei Famosi’, il reality tanto atteso dal pubblico televisivo, che aspettava da più di un anno, la messa in onda del programma, dato che la scorsa stagione, la produzione, l’aveva bloccato a causa della pandemia in corso.e ilTra i naufraghi, che stanno attirando l’attenzione del pubblico a casa, c’è senza dubbio, la vulcanica e intraprendente figlia, dello scomparso attore Giuliano: l’opinione su di lei delladelFin dalla sua entrata nel reality, ha fatto discutere, sia sui social, che nei vari salotti televisivi, il suo fidanzamento con ...

trash_italiano : VERA GEMMA CHE FA NOMI E COGNOMI IN PALAPA #Isola - blondeniise : RT @oocisola: Vera Gemma accende il fuoco con i capelli #isola - morphtojade : RT @oocisola: Vera Gemma accende il fuoco con i capelli #isola - _unsaidemily : RT @oocisola: Vera Gemma accende il fuoco con i capelli #isola - Matthewcost : RT @oocisola: Vera Gemma accende il fuoco con i capelli #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Gemma

Difatti alcuni naufraghi attuali hanno partecipato in passato ad altri reality show, come, Gilles Rocca, Elisa Isoardi. Gli stessi Daniela Martani e Andrea Cerioli sono stati però ...Giulianasvela i pensieri della suocera della ...Con l’uscita di scena di Vera Gemma, sua alleata nel reality, Paciello ha chiesto scusa agli altri naufraghi e ha ristabilito rapporti civili con tutti i naufraghi. Sebbene sia molto famoso sul web ...Questa sera scopriremo anche chi tra Vera Gemma e Miryea dovrà lasciare Isola Esperanza. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi ...