Venezia, il vaporetto diventa un ambulatorio vaccinale per raggiungere le isole della Laguna (Di lunedì 5 aprile 2021) Un vaporetto trasformato in laboratorio per portare la vaccinazione agli over 80 che abitano sulle isole. L’idea, promossa dal comune di Venezia, è attiva già da un paio di settimane e punta a venire incontro a chi ha difficoltà a spostarsi. A Pasquetta sono state circa un centinaio le vaccinazioni realizzate sul vaporetto attraccato all’isola di Sant’Erasmo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Untrasformato in laboratorio per portare la vaccinazione agli over 80 che abitano sulle. L’idea, promossa dal comune di, è attiva già da un paio di settimane e punta a venire incontro a chi ha difficoltà a spostarsi. A Pasquetta sono state circa un centinaio le vaccinazioni realizzate sulattraccato all’isola di Sant’Erasmo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile. All'isola di Sant'Erasmo per vaccinare gli over 80 #ANSA - LuigiBrugnaro : #Pasquetta2021 | Operazioni in corso a Sant’Erasmo e Vignole per #vaccinare le persone più anziane a bordo di un va… - RaiNews : Un vaporetto attrezzato come ambulatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, ha visto vaccinati anti-Covid i… - GaetanoBresci9 : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini, a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile. All'isola di Sant'Erasmo per vaccinare gli over 80 #ANSA http… - planetpaul65 : RT @RaiNews: Un vaporetto attrezzato come ambulatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, ha visto vaccinati anti-Covid i suoi anzian… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia vaporetto Vaccini:a Venezia fa il suo esordio il vaporetto ambulatorio Un vaporetto attrezzato come amblatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, ha visto vaccinati anti - Covid i suoi anziani over 80. Il vaporetto - livrea inusuale rossa - ha attraccato nel pontone in genere usato per caricare e scaricare i passegeri e mentre a terra ...

Venezia, il vaporetto trasformato in ambulatorio per vaccinare gli anziani nelle isole Un vaporetto in modalità 'ambulatorio'. Il mezzo, messo a disposizione da Actv (azienda del trasporto pubblico) su richiesta del Comune di Venezia, è stato allestito dall'Ulss 3 Serenissima, per ...

Venezia, vaporetto trasformato in ambulatorio porta il vaccino sulle isole - Italia Agenzia ANSA Venezia. Aumentano bus, tram e vaporetti dal 7 aprile: le nuove corse La zona arancione e le aperture (al 50 per cento) delle scuole “aumentano” le corse di bus, tram e vaporetti. Actv, in seguito alla nuova ordinanza del ministero della Salute, da mercoledì 7 aprile au ...

Vaccini:a Venezia fa il suo esordio il vaporetto ambulatorio Un vaporetto attrezzato come amblatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, ha visto vaccinati anti-Covid i suoi anziani over 80. (ANSA) ...

Unattrezzato come amblatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a, ha visto vaccinati anti - Covid i suoi anziani over 80. Il- livrea inusuale rossa - ha attraccato nel pontone in genere usato per caricare e scaricare i passegeri e mentre a terra ...Unin modalità 'ambulatorio'. Il mezzo, messo a disposizione da Actv (azienda del trasporto pubblico) su richiesta del Comune di, è stato allestito dall'Ulss 3 Serenissima, per ...La zona arancione e le aperture (al 50 per cento) delle scuole “aumentano” le corse di bus, tram e vaporetti. Actv, in seguito alla nuova ordinanza del ministero della Salute, da mercoledì 7 aprile au ...Un vaporetto attrezzato come amblatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, ha visto vaccinati anti-Covid i suoi anziani over 80. (ANSA) ...