Veneto, scontro sugli scavi di falda a Treviso: "Ampliamento fino a 60 metri che viola le leggi, danneggia l'ambiente e inquina l'acqua" (Di lunedì 5 aprile 2021) "Cinquanta milioni di euro per una firma su un pezzo di carta. Quella decisione adottata dalla Regione Veneto è contro la legge e va fermata. Scavare nella falda di Treviso causerà inquinamento all'acquedotto e un danno all'ambiente, oltre che un arricchimento per pochi cavatori". Andrea Zanoni, consigliere regionale del Pd, si sta battendo da anni contro la ripresa dello sfruttamento di una colossale cava alle porte del capoluogo della Marca, tra Ponzano Veneto e Paese. Movimenti e gruppi ambientalisti hanno tenuto alla vigilia di Pasqua un flash-mob a Montebelluna, di fronte alla sede di Alto Trevigiano servizi, la società che gestisce la rete idrica, chiedendo che venga presentato ricorso al Tar di Venezia contro il provvedimento approvato a fine anno. Un via libera ai cavatori che ...

