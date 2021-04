Veneto, Marche e Trento arancioni: domani cambia la mappa dei colori (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Due Regioni e una Provincia cambiano colore e dal rosso passano dal rosso all’arancione. Si tratta di Veneto, Marche e Provincia di Trento. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato due nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da domani prossimo. La prima conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. La seconda dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Due Regioni e una Provinciano colore e dal rosso passano dal rosso all’arancione. Si tratta die Provincia di. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato due nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire daprossimo. La prima conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. La seconda dispone il passaggio in area arancione per le Regionie Provincia Autonoma di. Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in ...

