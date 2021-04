Vedete questa foto? Il dramma di Al Bano Carrisi si consuma in diretta da Mara Venier: occhio al dettaglio (Di lunedì 5 aprile 2021) Niente da fare. Tentativo fallito. Nessuna "pax" per Pasqua. La conferma è arrivata direttamente da Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, nella sua puntata speciale per Pasqua di ieri, domenica 4 aprile. In collegamento da Cellino San Marco, infatti, Al Bano Carrisi ha confermato che Romina Power non si era unita a lui e a Loredana Lecciso per il giorno di festa, nonostante l'appello lanciato qualche settimana fa in tal senso proprio da Al Bano, che aveva invitato l'ex moglie e la Lecciso a fare pace. Eccolo, in collegamento da Cellino attorno a una tavola pasquale imbandita da ogni tipo di prelibatezza. Insieme ad Al Bano i figli e il fratello Tyron, oltre a Romina Junior, Cristel e Yari. Ma Romina non c'era: nessuna reunion familiare tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Niente da fare. Tentativo fallito. Nessuna "pax" per Pasqua. La conferma è arrivatamente da Domenica In, il programma diin onda su Rai 1, nella sua puntata speciale per Pasqua di ieri, domenica 4 aprile. In collegamento da Cellino San Marco, infatti, Alha confermato che Romina Power non si era unita a lui e a Loredana Lecciso per il giorno di festa, nonostante l'appello lanciato qualche settimana fa in tal senso proprio da Al, che aveva invitato l'ex moglie e la Lecciso a fare pace. Eccolo, in collegamento da Cellino attorno a una tavola pasquale imbandita da ogni tipo di prelibatezza. Insieme ad Ali figli e il fratello Tyron, oltre a Romina Junior, Cristel e Yari. Ma Romina non c'era: nessuna reunion familiare tra i ...

Advertising

Arsenick99 : RT @CoppiaTreviso: Che giornata calda e monella?? Oggi ho preso il sole in modo alternativo reggiseno e senza slip?? In questa posa mi vedete… - r_flamess : @_catcopycat_ Non sono fan di Billie Eilish, non la seguo, non conosco la sua musica, ma anche io ho sentito parlar… - bralex84 : Questa che vedete riportata nella storia del mio amico Jean partigiano della #ValledAosta, è la GOFFA RIPROPOSIZION… - cloveslou : se vedete questo tweet aiutatemi sono disperata HAHAHAH c’era questa fan fiction ancora in corso che si chiama “Nev… - bohidontknow_ : @tthendiie @mistatesulcazzz voi mi vedete così perché cerco di esserlo...ma non lo sono. è solo che gioco questo ru… -