**Vaticano: il cardinale Becciu in Sardegna presiede le messe pasquali ** (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Il cardinale Angelo Becciu, ‘licenziato’ dal Papa, che poi il Giovedì Santo ha celebrato con lui messa a casa sua, in questi giorni è tornato in Sardegna, a Pattada, dalla sua famiglia. E invitato dal vescovo di Ozieri, Corrado Melis, ha presieduto la messa di Pasqua in cattedrale. “Il cardinale è fiducioso e molto sereno. Il gesto del Papa – osserva all’Adnkronos il parroco di Pattada don Gianfranco Pala alludendo alla messa celebrata a sorpresa con Becciu – è importante e dovrà avere un seguito una volta dimostrata la totale estraneità ai fatti che lo hanno coinvolto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma, 5 apr. (Adnkronos) – IlAngelo, ‘licenziato’ dal Papa, che poi il Giovedì Santo ha celebrato con lui messa a casa sua, in questi giorni è tornato in, a Pattada, dalla sua famiglia. E invitato dal vescovo di Ozieri, Corrado Melis, ha presieduto la messa di Pasqua in cattedrale. “Ilè fiducioso e molto sereno. Il gesto del Papa – osserva all’Adnkronos il parroco di Pattada don Gianfranco Pala alludendo alla messa celebrata a sorpresa con– è importante e dovrà avere un seguito una volta dimostrata la totale estraneità ai fatti che lo hanno coinvolto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

