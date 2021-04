Valentino Rossi | “Dobbiamo migliorare Possiamo farcela”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021) Appena terminato il week-end di gara,tira le somme di quello che sembra essere stato il GP più difficile di sempre. La gara di ieri, iniziata dalla 21esima casella, non è andata male ma il dottore non è ancora soddisfatto della sua Yamaha Petronas. Non saremo qui a dire adi smettere perché siamo convinti che Vale abbia ancora tanto da dimostrare in pista; però i risultati ottenuti in questi 2 week-end non sono stati così positivi come ci si aspettava. La Petronas di Razali dovrà lavorare a testa bassa se vorrà raggiungere il livello degli altri team. Le dichiarazioni post gara Cheieri fosse insoddisfatto glielo si leggeva in volto. Nell’intervista post gara ha avuto modo di spiegare meglio cosa sia successo in fase di qualifica e poi nella gara. Parole di insoddisfazione, ...