Vaccino, Regioni in allarme: 8 milioni di dosi in arrivo invece che 16, il piano del Governo (Di lunedì 5 aprile 2021) Vaccino Covid Italia. Nel mese di aprile arriveranno in Italia 8 milioni di dosi di Vaccino. Un passo avanti considerando che il numero è aumentato rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia per i governatori delle Regioni questo non basta. Per arrivare a vaccinare 500mila persone al giorno l’Italia ha bisogno di 16 milioni di dosi. Il doppio di quelle in arrivo. Ma il Governo ha lanciato messaggi rassicuranti e anche i governatori hanno affermato che la campagna vaccinale sta accelerando. Vaccino Covid Italia 8 milioni di dosi invece che 16 Sarà difficile raggiungere già a metà aprile il target delle 500mila iniezioni al giorno previste dal piano vaccini ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 aprile 2021)Covid Italia. Nel mese di aprile arriveranno in Italia 8didi. Un passo avanti considerando che il numero è aumentato rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia per i governatori dellequesto non basta. Per arrivare a vaccinare 500mila persone al giorno l’Italia ha bisogno di 16di. Il doppio di quelle in. Ma ilha lanciato messaggi rassicuranti e anche i governatori hanno affermato che la campagna vaccinale sta accelerando.Covid Italia 8diche 16 Sarà difficile raggiungere già a metà aprile il target delle 500mila iniezioni al giorno previste dalvaccini ...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - TgLa7 : #Vaccino: parte oggi distribuzione alle Regioni di 500 mila dosi di #Moderna - NicolaPorro : ?? #Salvini e Regioni in pressing per riaprire, l’#Anm insiste sul #vaccino alle toghe, l’ultima boiata di un grilli… - alessan47586283 : RT @PaoloBorg: Quelli che hanno ricevuto un vaccino dalla loro Regione senza avere priorità e hanno votato No al referendum del 2016 che to… - Hellzapoppin80 : RT @PaoloBorg: Quelli che hanno ricevuto un vaccino dalla loro Regione senza avere priorità e hanno votato No al referendum del 2016 che to… -