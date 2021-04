Vaccino covid Lazio, prenotazione online per cittadini 65 e 64 anni (Di lunedì 5 aprile 2021) Vaccino covid nel Lazio, via alla prenotazione per i cittadini di 64 e 65 anni dalla mezzanotte di mercoledì 7 aprile. Lo ha annunciato l’assessore Alessio D’Amato, in riferimento all’iter che coinvolge i soggetti nati nel 1956 e 1957. La prenotazione si effettua sulla piattaforma predisposta (LINK). Si ricorda che l’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. Chi può prenotare? Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Cosa serve? Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria valida e bisogna comunicare il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021)nel, via allaper idi 64 e 65dalla mezzanotte di mercoledì 7 aprile. Lo ha annunciato l’assessore Alessio D’Amato, in riferimento all’iter che coinvolge i soggetti nati nel 1956 e 1957. Lasi effettua sulla piattaforma predisposta (LINK). Si ricorda che l’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. Chi può prenotare? Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione. Cosa serve? Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria valida e bisogna comunicare il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del ...

