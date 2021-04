Vaccino Covid in Serbia anche per stranieri, ecco come fare (Di lunedì 5 aprile 2021) Dove fare il Vaccino Covid? In Italia, ma non solo. La Serbia, infatti, sottopone alla vaccinazione anche gli stranieri con la possibilità di scegliere tra vaccini Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. A riferirlo è la stessa Ambasciata d’Italia a Belgrado. “Per vaccinarsi in Italia, tutti i connazionali regolarmente iscritti al Sistema Sanitario Nazionale potranno essere progressivamente inclusi nelle campagne di vaccinazione realizzate in Italia. Per aderire alle possibilità di vaccinazione in Serbia, dall’11 gennaio anche i cittadini stranieri (con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro Covid-19 compilando un semplice ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) Doveil? In Italia, ma non solo. La, infatti, sottopone alla vaccinazioneglicon la possibilità di scegliere tra vaccini Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. A riferirlo è la stessa Ambasciata d’Italia a Belgrado. “Per vaccinarsi in Italia, tutti i connazionali regolarmente iscritti al Sistema Sanitario Nazionale potranno essere progressivamente inclusi nelle campagne di vaccinazione realizzate in Italia. Per aderire alle possibilità di vaccinazione in, dall’11 gennaioi cittadini(con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro-19 compilando un semplice ...

