Vaccino Covid in Serbia anche per gli italiani | il modulo per prenotarsi e scegliere la dose

Advertising

RobertoBurioni : Con COVID-19 non si scherza, attenzione a rifiutare il vaccino. - borghi_claudio : @boletusatanas @lameduck1960 Il suo pensiero è sempre stato chiaro, poi se come con la storia del PPE volete che og… - Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - MarcelloDelfin1 : @altrogiornorai1 @serenabortone il covid uccide i vecchi, il vaccino i giovani - pier2856 : RT @sonoallergico: Medico vaccinato scopre di essere positivo al covid dopo aver infettato i pazienti. Certo che somministrare ai sanitari… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Dove fare il? In Italia, ma non solo. La Serbia, infatti, sottopone alla vaccinazione anche gli stranieri con la possibilità di scegliere tra vaccini Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e ...Mosca, 05 apr 15:26 - Il centro di ricerca russo Gamaleya, che ha sviluppato ilanti- 19 Sputnik V, si sta preparando per una visita dei rappresentanti...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Muore per una trombosi a 45 anni poche settimane dopo avere fatto il vaccino AstraZeneca e la Procura di Patti (Messina) apre un'inchiesta per accertare se ci sono delle ...In questo lunedì di Pasquetta in cui la macchina delle vaccinazioni non si ferma, a Bologna ci pensano i clown in corsia della Croce Rossa Italiana a tenere compagnia ai numerosi anziani che sono ...