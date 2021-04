Vaccino Covid, Bassetti: “Su trombosi stessi dati non vaccinati” (Di lunedì 5 aprile 2021) “I dati relativi alla trombosi in chi è vaccinato” contro il Covid “sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vaccinata”. Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervenuto a Mattino5. “Ha fatto bene l’Italia a seguire quello che dice l’Ema, i benefici del Vaccino AstraZeneca superano ampiamente i rischi. Le istituzioni non hanno aiutato, Aifa in 3 momenti diversi ha autorizzato il Vaccino per 3 categorie diverse. Il dato britannico, con oltre 12 milioni di persone vaccinate tra Inghilterra e Scozia, hanno evidenziato che il Vaccino è forte e sicuro”, rimarca Bassetti. “In generale sarebbe bene usare lo stesso Vaccino per il richiamo. Moderna e Pfizer sono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 aprile 2021) “Irelativi allain chi è vaccinato” contro il“sono esattamente uguali a quelli per la popolazione non vaccinata”. Lo sottolinea Matteo, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, intervenuto a Mattino5. “Ha fatto bene l’Italia a seguire quello che dice l’Ema, i benefici delAstraZeneca superano ampiamente i rischi. Le istituzioni non hanno aiutato, Aifa in 3 momenti diversi ha autorizzato ilper 3 categorie diverse. Il dato britannico, con oltre 12 milioni di persone vaccinate tra Inghilterra e Scozia, hanno evidenziato che ilè forte e sicuro”, rimarca. “In generale sarebbe bene usare lo stessoper il richiamo. Moderna e Pfizer sono ...

Advertising

RobertoBurioni : Con COVID-19 non si scherza, attenzione a rifiutare il vaccino. - Agenzia_Ansa : Sui muri del ministero della Salute è comparso stamani un disegno dell'artista Harry Greb: rappresenta una colomba… - MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - GiusMorea : RT @myrtamerlino: Ieri nel giorno di #Pasqua all'Ospedale di Tor Vergata 20 persone convocate per errore. Sono arrivate lì per ricevere il… - PrincipiFranco : RT @ImolaOggi: Covid, Foggia: focolaio in una Rsa, erano tutti vaccinati. Prima del vaccino, non vi era stato alcun contagio -